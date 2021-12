Výbor doporučil poslancům projednávat rozpočet až po jmenování nové vlády

Pokud sněmovna rozpočet neschválí do konce roku, stát bude hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Schodek do 300 miliard

Předseda ODS a nový premiér Petr Fiala uvedl již v říjnu, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun. Návrh odcházejícího kabinetu počítá s deficitem 377 miliard.

„Je to úplně špatně. Znamená to, že bude naprosto jasně rozpočtové provizorium,“ řekla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO). Bude podle ní velký problém s čerpáním peněz z covidových programů, protože nebudou mít zajištěny peníze z rozpočtu. Poslanec ANO Milan Feranec to označil za „skok do tmy“ a poukazoval na to, že provizorium přinese problém i se schvalováním rozpočtu fondu dopravy.

Státní fond dopravní infrastruktury dostává dotaci v řádu desítek miliard korun právě ze státního rozpočtu. Patrik Nacher (ANO) řekl, že změna rozpočtu se dá řešit pozměňovacími návrhy a že vstoupit v současné době do provizoria mu připadá jako riskantní krok.

Výbor se rozpočtem zabývá vždy ještě před jeho prvním čtením na plénu. Dává sněmovně doporučení, jak má v prvním čtení naložit se základními parametry rozpočtu: příjmy, výdaji, schodkem a jeho vypořádáním. Sněmovna pak projedná rozpočet v prvním čtení, a pokud tyto parametry schválí, nemůže už je dále měnit. Rozpočet nelze zamítnout, je možné ho pouze vrátit vládě k přepracování. Zatím se tak stalo pouze jednou, a to v roce 2012.