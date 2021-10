Vánoce zkomplikují výpadky. Probíhá souboj o papír, chybět mohou interaktivní hračky a ubude zřejmě i slev

Typickým příkladem jsou například podle mluvčí Alzy Daniely Chovancové levnější notebooky. Tedy ty do patnácti tisíc. Stále chybí taky herní komponenty a konzole, domácí spotřebiče, audio systémy nebo mobilní telefony. „Více výrobců mobilních telefonů nám avizuje, že dodávky některých modelů plně nepokryjí naši poptávku, proto nemůžeme u všech zaručit plnou dostupnost až do Vánoc,“ dodává Chovancová.

Přetrvávající nedostatek čipů a zablokovaná lodní a omezená doprava jsou hlavní důvody, proč prodejci elektra možná nebudou mít na Vánoce dostatek některého zboží. „Ani u jednoho z těchto vlivů nečekáme, že se zlepší během následujících měsíců. Není to ale tak, že by v nabídce chyběla celá kategorie. Lidé vybírají alternativní modely k těm, které by si vybrali původně,“ konstatuje mluvčí Datartu Eva Kočičová.

Výpadky mohou ovlivnit i množství slev

Částečné výpadky zboží pak mohou mít vliv taky na tradiční slevové akce. „Vánoční akce musí být, protože Češi jsou na akcích závislí. Bude jich ale méně a v některých případech nebudou slevy tak vysoké, jak byli lidé zvyklí. A hlavně bude menší výběr,“ vysvětluje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Kromě některého zboží je taky nedostatek obalového materiálu, například papíru. Ten dělá problémy taky knihkupcům a nakladatelům a některé tituly se tak můžou zpožďovat.

„Dochází ke zdržením, ale zákazníci se nemusí bát, že by nebylo z čeho vybírat. Knížek bude dost. Doporučujeme sledovat data vydání, i my někdy nevíme, jestli titul přijde nebo nepřijde, ale není to žádná tragédie,“ říká marketingový ředitel Knihy Dobrovský Adam Pýcha.

Podle ředitele nakladatelství Euromedia Antonína Kočího je souboj nejenom o papír, ale i o kapacity tiskáren. „Do letošního podzimu byly koncentrovány knížky, které měly vyjít jak v loňském roce, tak letos na jaře. Teď nestíhají logicky ani tiskárny, ani papírny,“ přiblížil.

Chybět mohou i interaktivní hračky

Menší nabídka by mohla být taky mezi hračkami. Největší problém mají prodejci s dodávkami těch interaktivních.

„Zdržení nastává při výrobě čipů, plus ještě doprava, která je dvojnásobná, a to časově, tak taky cenově. Někde nám zastavují v přístavech kontejnery a čekají na další dopravu, takže ani neočkáváme, že to bude po novém roce lepší,“ uvedla marketingová ředitelka Bambule Jana Krčková.

Většina obchodníků oslovených Českou televizí proto kvůli delším dodacím lhůtám doporučuje nákupy spíš neodkládat.