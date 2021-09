Pracovní trh v Česku sílí. Zájem je zejména o nekvalifikované práce v průmyslu a logistice

Například český výrobce müsli a cereálií Emco zaměstnává po celé republice asi tři sta lidí. V závodě poblíž Litoměřic jich pracuje sedmdesát a nyní shání posily. „Lidí máme nedostatek, a to jak na pozicích základních výrobních, tak na pozicích skladníků,“ řekl generální ředitel firmy Martin Jahoda.

Dodal, že od září si slibovali určitý impuls pro přihlášení nových pracovníků. „Zatím jsme z toho trošku rozpačití,“ konstatoval.

Investují proto do automatizace výroby, aby případné budoucí výpadky lidské síly pokryly stroje. I tak ale potřebují až patnáct nových pracovníků. Pokud by se dlouhodobě nedařilo místa zaplnit českými lidmi, sáhla by firma po Ukrajincích, s nimiž má dobré zkušenosti.

Kde je nejvíce volných míst

Nabírat plánuje do konce roku asi 16 procent zaměstnavatelů. Nejvíc volných míst bude ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, a po koronavirové krizi také v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb.

„Dneska má tento sektor velké problémy dostat lidi na volná pracovní místa. Je tam historicky největší počet otevřených pozic,“ uvedla generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

Pomalu se vzpamatovává také cestovní ruch, nejistá je ale letecká doprava. Rezlerová uvádí, že lidé, kteří odtud neodešli dobrovolně, spíše byli odejiti, si už našli jiná místa. „Vlastně ten sektor ani nevypadá, že by je nabíral zpátky.“

Velký zájem o práci v Eurowings

V Česku se však najdou výjimky. Své sídlo si totiž v Praze nově zřizuje letecká společnost Eurowings, která plánuje nábor asi sta nových zaměstnanců. A zájem je velký. „Jsme jedna z mála aerolinií v Evropě, která znovu nabírá. Víc než šest tisíc pilotů a letušek z České republiky už se přihlásilo na těch sto pozic, které nabízíme,“ řekl výkonný ředitel firmy Jens Bischof.

Nové lidi ale budou podle náborářů shánět i další firmy. Například supermarkety nebo pojišťovny.