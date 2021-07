Lidé mají poslední měsíc na uplatnění voucherů za neuskutečněné zájezdy

přehrát video Poslední měsíc na uplznění lex voucherů

Jedním typem jsou ty podle zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj známého jako „lex voucher“, a odpovídají příslušným legislativním podmínkám. Druhým typem jsou vlastní poukázky jednolivých kanceláří, a tyto poukazy se již řídí jen podmínkami cestovek. Čím se oba typy liší? Lex Voucher se vztahuje pouze na zájezdy zrušené z důvodu epidemie. Klient je mohl dostat od cestovky i bez souhlasu. Existovaly ale skupiny lidí, které ho mohly odmítnout - třeba senioři, nebo těhotné ženy. Platnost lex voucher je do konce srpna, pokud ho klient do té doby nevymění za jiný zájezd, musí mu ho cestovní kancelář nejpozději do 15. září proplatit. Pokud tak neudělá, musí se klient obrátit na soud. Oba typy voucherů jsou pojištěny proti krachu cestovky.

„Z pohledu pojištění pro případ úpadku tam rozdíl není. Pokud dojde ke krachu cestovní kanceláře, tak klienti, kteří mají vouchery vystavené podle zákona lex voucher, i ti, kteří mají vouchery vystavené podle podmínek cestovních kanceláří, mají nárok na pojistné plnění,“ vysvětluje ředitel obchodu a marketingu Evropské pojišťovny, Štěpán Landík. V případě poukázek od cestovek ale neplatí, že ho cestovní kancelář musí do 15. září proplatit. Vše se řídí konkrétními podmínkami cestovní kanceláře. Klient s vydáním této poukázky podle ministerstva pro místní rozvoj musel souhlasit. Možný je i prodej voucheru, měla by ho ale nejdříve schválit cestovní kancelář Vouchery podle zákona lex voucher jsou sice platné do konce srpna, to ale neznamená, že za ně nelze koupit zájezd, který se koná třeba až příští rok. Pokud už teď cestovní kancelář vypisuje například lyžařské zájezdy na příští zimu, mohou lidé tento zájezd uhradit tímto voucherem, musí to ale stihnout do konce srpna. Podle ministerstva pro místní rozvoj by v případě, že si klient vybere zájezd levnější, než je hodnota státně garantovaného voucheru, měla cestovní kancelář vystavit nový kupon na zbylou částku, a pokud ho klient neuplatní, měla by mu cestovní kancelář po konci srpna vrátit peníze i za něj.

