ČEZ začal posuzovat zájemce o dostavbu Dukovan. Rusko a Čína ve hře nejsou

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž uvedl, že všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám předloží uchazeči ČEZ do konce letošního listopadu a vláda poté rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Termín je až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Cílem bezpečnostního posouzení je podle Kříže zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další, řekl.