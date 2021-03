Stát se musí připravit na desítky tisíc žalob od podnikatelů, varoval Prouza kvůli uzavření obchodů

Svaz průmyslu a obchodu, kterému Prouza předsedá, vyzval kabinet hned poté, co Ústavní soud vyhlásil svůj nález , aby sám připravil návrh na náhradu škod. Když se tak nestalo, není podle Prouzy již vyhnutí. „Dokud se podnikatelé nezačnou bránit, nezačnou stát žalovat, tak se nic nezmění, stát na to bude hřešit a bude na ně mávat vztyčeným prostředníkem,“ naznačil.

Dodal, že se svaz pokoušel s vládou vyjednat zmírnění podmínky poklesu obratu na 30 procent nebo alespoň zachování programu Covid nájemné v původní podobě, ale zatím bez úspěchu. Viní z toho hlavně ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO). „Ministerstvo průmyslu přišlo s relativně rozumným kompromisem, pak přišla Alena Schillerová a řekla: Nedám. Jedním tahem pera rozhodla, že skončí desítky tisíc firem – úplně zbytečně. Jediné, k čemu to povede, je, že stát bude mít větší náklady. Mohla s relativně malým objemem peněz ty firmy zachránit,“ vyčetl jí.

Se školami bude potřeba otevřít alespoň papírnictví a dětské oděvy, míní Prouza

Svaz obchodu podle Prouzy nebude naléhat na bezhlavé uvolňování restrikcí. Na druhé straně se mu nelíbí, že by mělo zůstat vše zavřené do května, jak řekl vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví Petr Smejkal. Míní, že přinejmenším papírnictví a prodejny dětské obuvi a oděvů by se měly otevřít, jakmile se začnou děti vracet do škol. To by mohlo nastat před polovinou dubna.

Další obchody se otevřou až později, připustil Prouza, ale chtěl by, aby se otevřely všechny naráz. Neobává se, že by to zhoršilo epidemickou situaci. „Obchody nikdy nebyly superrizikovým místem, v malých obchodech je většinou málo lidí a ve velkých nákupních centrech se zase lidé rozprostřou. Ve chvíli, kdy zůstanou uzavřené foodcourty, aby tam lidé nejedli, odpočinkové zóny, dětská hřiště, vypnuté wi-fi, tak omezíme to, že tam lidé přijdou trávit čas. Přijdou, nakoupí, odejdou. Je to velmi bezpečné,“ míní.