Ministrovi zdravotnictví bude radit skupina epidemiologa Smejkala. Slibuje doporučení založená na zkušenostech ze zahraničí

Dvanáctičlenná poradní skupina vznikla o víkendu, její členy navrhuje vedoucí – kterým je hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal – a schvaluje ministr zdravotnictví. MeSES ujistila, že nebude ve svých doporučeních zohledňovat politiku. Vycházet bude ze zkušeností z jiných zemí, odborné literatury a doporučení mezinárodních institucí.

„Obdobné skupiny úspěšně fungují v jiných zemích, například ve Velké Británii SAGE nebo Švýcarsku Swiss National COVID-19 Science Task Force,“ upozornil Petr Smejkal.

Původně se hovořilo o tom, že by Smejkalova poradní skupina fungovala při Úřadu vlády. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dal však najevo svoji nelibost. Obával se, že by v důsledku mohl vzniknout na Úřadu vlády „druhý ministr zdravotnictví“ a pohrozil, že by v takovém případě rezignoval. Nakonec skupina vznikla přímo při Blatného ministerstvu.

Svá doporučení pro ministerstvo zdravotnictví bude skupina zveřejňovat také na webu meses.cz. Postupně na něj plánuje dát dokumenty pro fungování škol, testování a trasování či pro uvolňování protiepidemických opatření.