Až čtvrtina firem bude nově bez podpory, bojí se svazy. Podle Havlíčka se dostane na všechny

Podnikatelské svazy kritizují i novou podmínku. Z obou programů dostane peníze pouze ten, komu klesly tržby alespoň o 50 procent vůči loňskému anebo předloňskému roku. „Vláda trestá podnikatele, kteří byli úspěšní,“ míní prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza očekává, že až čtvrtina firem nebude mít nově na kompenzace nárok. Ministr průmyslu a obchodu a současně ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) je však přesvědčen o opaku. „Tak, jak jsme to poskládali, by neměla být už firma v České republice, která by nedosáhla na žádnou podporu,“ míní.

První výzvu na nové programy a příjem žádostí by měl resort vyhlásit v březnu. Až pak bude jasné, kolik firem se zapojí.