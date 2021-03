Vláda prodloužila termín pro odevzdání daňového přiznání o měsíc a schválila odměny pro zdravotníky

Ministerstvo financí připravilo prodloužení nulových sazeb DPH na respirátory třídy FFP2, případně vyšší nebo srovnatelné úrovně. Opatření, kterými chce podpořit snížení cen ochranných pomůcek, by měla trvat další dva měsíce navíc až do 3. června.

Ministerstvo financí také naplánovalo o měsíc prodloužit termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě ho tak bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi až do 1. června. Důvodem je podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) především to, aby se lidé nemuseli v covidové době stresovat a měli na splnění této povinnosti dost času.