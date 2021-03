Šéfka moravskoslezských hygieniků by mohla nahradit Rážovou. Jednala jsem s ministrem, přiznala Svrčinová

Na podobné hrozby příště musíme být připravení, míní Svrčinová

Podle Svrčinové se současnou situaci nedaří zvládat. „Neřekla bych, že je chyba na straně hygienické služby. Je to komplex, který měl vliv na to, co se teď děje v české populaci,“ uvedla Svrčinová. Existuje podle ní skupina lidí, která se „nehodlá podřídit jakýmkoliv opatřením“, za nepříznivým vývojem podle ní stojí i opožděné dodávky vakcín. Pozitivní ale je, že očkovací látky už do Česka směřují a začíná se testovat v podnicích, prospěšné je podle ní také možnost samotestování jednoduchými sadami.

Podle Svrčinové by šla práce hygienikům ulehčit. „Tím, že nebudou stejné údaje vypisovat třeba do dvou tří databází,“ uvedla. Do konce je podle ní třeba také dotáhnout chytrou karanténu a musí se začít diskutovat i o zásahů krajských hygienických stanic, pokud se na určitém území vyvine situace specificky. Do budoucna je podle ní také třeba se na podobné hrozby připravit, protože se budou opakovat. „Musíme mít vyškolené lidi, musíme mít nachystanou techniku, musíme mít softwarové vybavení,“ vyjmenovala.