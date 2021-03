Koncepce pro dopravu do roku 2027 míří na energetické úspory i ekologii. Ještě ale nezohledňuje dopad covidu

Vláda schválila koncepci dopravní politiky do roku 2027. Cílem je snížení ekologické a energetické náročnosti tuzemské dopravy, udržitelné plánování a využití moderních technologií. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Koncepce počítá i s výhledem až do roku 2050, záměrem je snížení spotřeby zhruba na třetinu. Doprava patří k energeticky nejnáročnějším oborům v českém průmyslu, na spotřebě se podílí ze čtvrtiny.