Pětistovka pro živnostníky v karanténě má být jen pro drtivou menšinu. Háček je v nemocenské

Desítky hovorů denně absolvují operátoři call center, kteří trasují kontakty lidí kvůli koronaviru a říkají jim, že by měli jít do karantény. „Stále se objevuje nemalá část těch, kteří vyloženě telefon položí s tím, že to respektovat nebudou,“ přibližuje ředitel jednoho z nich Petr Studnička. Jen v prvním únorovém týdnu tam vytrasovali přes osm a půl tisíce kontaktů.

Novou motivací ke spolupráci má být finanční příspěvek. Vztahovat se bude i na živnostníky. „Máme i speciální bonus pro tuto skupinu lidí, kteří by byli v karanténě. Nebyli by ani postižení pandemií, nebyli by postiženi restrikcemi, ale byli by v karanténě. Budou mít pět set korun denně, abychom je motivovali do karantény jít,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Například malíř František Mošanský má práce i v době epidemie dost. Dveře, které natírá, budou za pár dní sloužit v pražské prodejně. Pomoc státu tak zatím nepotřeboval. Pokud by se ale dostal do karantény a nemohl podnikat, finanční příspěvek by uvítal. Jenže nárok na bonus by neměl, protože by nesplnil nutnou podmínku, kterou je dobrovolná účast na nemocenském pojištění.

„Já si myslím, že to motivace není, protože je to takové ‚něco za něco‘, přinucení k nějakému dalšímu placení,“ míní malíř a člen Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů Mošanský. Podobně je na tom třeba i choreograf a produkční Lukáš Vilt. Ani on nemocenské pojištění nemá. „Neplatí si ho troufám si říct většina mých kolegů. Tím pádem tento program není připraven pro lidi na volné noze mého typu,“ uvedl.