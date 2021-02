Sněmovna schválila až 370 korun denně navíc k náhradě mzdy lidem v nařízené karanténě

Poslanci podpořili i návrh předsedy klubu ČSSD Jana Chvojky, který vzešel z ministerstva práce. Ruší některá platná ale neúčinná ustanovení, která měla začít platit od příštího roku a týkají se Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Jak uvedl, tento systém reálně neexistuje a existují pouze jednotlivé informační systémy. Změny v rušených ustanoveních se pak podle něj nedají uskutečnit.

Podle poslance ODS Petra Beitla zákon ohledně karantény neřeší možné řetězení karantény. Posílání do karantény je formální a kontrola jejího dodržování neexistuje, uvedl Beitl. Ministryně Maláčová však argumentovala tím, že žádný zaměstnanec nemůže sám od sebe uvrhnout do karantény.

Zákon naopak přivítal předseda lidovců Marian Jurečka. Podle něj mohla stát celá situace méně peněz a mohla být lépe řešitelná, kdyby již dříve existovala takováto motivace. Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová soudí, že opatření nebude motivovat lidi, aby zůstávali v karanténě doma. Vadilo jí také, že lidé s nízkými příjmy budou dostávat dávku nižší než lidé s vyššími příjmy.

Bonus by měli dostávat lidé v nařízené karanténě deset dnů. Pobírali by ho současně s náhradou mzdy. Celková částka by ale nesměla překročit 90 procent jejich průměrného výdělku. Stejná pravidla by platila i pro lidi s nižším než polovičním úvazkem či pro pracovníky na dohodu. Příspěvek se nemá danit. Neměl by se zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky a nemělo by být možné ho strhnout v exekuci.