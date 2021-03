Dostálová se přela o stavební zákon s Kupkou a Kovářovou. Chystá také lázně pro zdravotníky

Dostálová v pořadu obhajovala administrativní náročnost různých covid programů, na kterou si podnikatelé často stěžují. Podle ní musí mít určité náležitosti, protože pak tyto dotační programy posoudí Nejvyšší kontrolní úřad. Dodala také, že se chystá program, který bude na základě požadavku Evropské unie zastřešovat současné četné dílčí podpůrné programy.

Kupka zdůraznil, že cestovní ruch je nejvíce zasažený a jeho podpoře by měla být věnována pozornost. „Pro všechny podnikatele je klíčové, jak zvládneme následující měsíce,“ řekl s tím, že důležitou roli pro návrat do normálu může sehrávat i covid pas či různé mobilní aplikace.

Jak rozjet cestovní ruch?

„Rádi bychom pomohli zdravotníkům a záchranářům, aby se mohli zregenerovat během letních měsíců. Bavíme se o tom s ministrem zdravotnictví,“ uvedla ministryně k chystaným speciálním lázeňským voucherům.

Lázeňské vouchery (pro širokou veřejnost) se loni osvědčily, ale pomoc by měli dostat také další ubytovatelé, soudí Kovářová. Uvedla, že cestovní ruch přináší do státního rozpočtu 120 miliard korun a pomáhá i obcím a krajům. Když se nerozjede, bude to znamenat velký výpadek v jejich rozpočtech.

Lidé si stáhli 202 tisíc lázeňských voucherů, ale vzhledem k další vlně restriktivních opatření jich stihli uplatnit jen 39 tisíc. Dostálová věří, že se cestování rozjede v létě. Platnost voucherů byla posunuta do konce letošního roku. Ministryně také uvedla, že jedná s některými mimoevropskými zeměmi, aby uznávaly doklady o očkování či testování. Zmínila zejména oblíbené turistické destinace, jako jsou Turecko, Izrael či Egypt.

(4/4) Nejpostiženějším sektorem jsou jednoznačně služby, ale i zde panují rozdíly: pic.twitter.com/0vgjvsi99S — Research Spořka (@Research_sporka) February 15, 2021

Nad stavebním zákonem se stále divoce blýská

V pořadu se také diskutovalo o chystaném novém stavební zákonu. Mezi Dostálovou na jedné straně a opozičními poslanci Kupkou a Kovářovou na druhé panovala naprostá neshoda.

Poslanci nedávno rozhodli, že základem pro další projednávání návrhu nového stavebního zákona už nebude původní materiál ministerstva pro místní rozvoj. Místo něj se stane podkladem komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru, který počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát. K tomuto návrhu nyní poslanci mohou směřovat své pozměňovací návrhy.

Řada opozičních poslanců ale verzi hospodářského výboru, kterou spojuje hlavně s poslancem za ANO Martinem Kolovratníkem, kritizuje a odmítá. Skupina poslanců v čele s Martinem Kupkou (ODS) proto připravila alternativní komplexní pozměňovací návrh, který část úřadů pod obcemi zachovává.

Zachovat, či nezachovat současné stavební úřady?

Kupka nyní řekl, že doufá, že návrh výboru neprojde. Podle něho by to na několik let ochromilo vydávání stavebního povolení.

Dostálová kontrovala, že stavebníci by naopak zaplakali „nad tím vaším.“ Opoziční návrh by podle ní znamenal situaci, že když by stát neplnil své povinností vůči občanovi (dodržování délky lhůt na projednávání), tak by se vůbec nic nestalo.

Kovářová je pro zachování současného stavu se zhruba sedmi stovkami stavebních úřadů po republice. Vládou chystaný státní úřad by navíc podle ní neměl dostatek pracovníků. Anketa totiž ukázala, že by jich tam ze současných stavebních úřadů chtělo přejít jen 40 procent.

Dostálová by chtěla zrušit jedno- a dvouhlavé stavební úřady tak, aby stavebních úřadů po změně bylo kolem 320. Na rozdíl od současného stavu by pak mohli pracovníci různých územních pracovišť navzájem spolupracovat. Ministryně také zmínila, že lidé žádají, aby se lidé na stavebních úřadech oddělili od samospráv. Kovářová podotkla, že dostává požadavky přesně opačné.