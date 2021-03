Digitální daň by podle Schillerové mohla platit od poloviny roku

Digitální daň pro velké internetové firmy by mohla v Česku platit od poloviny letošního roku. ČT to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Korporace s celosvětovým ročním obratem nad 19 miliard mají podle vládního návrhu platit pět procent z internetové reklamy. Poslanci by měli zákon definitivně schvalovat na přelomu dubna a května. Zavedení digitální daně podporují kromě vládních stran i komunisté a Piráti.