Zástupci parlamentních stran projednají dostavbu Dukovan

Původně se mělo do tendru přihlásit pět uchazečů. Pokud by Česko ty ruské a čínské vyškrtlo kvůli bezpečnosti, jak doporučují tajné služby a bezpečnostní experti, zbývali by tři. Ty by ovšem mohla doplnit konsorcia s ruskou a čínskou účastí - a názory na tuto možnost se liší.

„Musíme mít určitou míru jistoty, že když se do něčeho pustíme, tak následující vláda nebo ta po následující vládě to úplně neshodí,“ vysvětluje minsitr průmyslu a obchodu a současně ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Čekat, nebo spěchat?

Někteří politici proto navrhují počkat. „Když vidím míru nejasností, nejrůznější varování, která přicházejí, nejenom ta bezpečnostní, ale i ta technická od lidí, kteří tomu rozumí, tak bych viděl jako racionální nechat rozhodnutí až po parlamentních volbách,“ říká předseda STAN Vít Rakušan.

Některé české podniky oddalovaní tendru kritizují. Doufají, že na novém jaderném bloku by mohly získat zakázky jako subdodavatelé. „Především je to dodávka technologických komponent do primárního okruhu, dále je to dodávka komponent do oblasti kontroly a řízení a dále je to samozřejmě i celý turbínový ostrov,“ vyjmenoval předseda Aliance české energetiky Milan Šimonovský.

Polostátní ČEZ má tendr připravený, chybí jen doplnit „detaily“. A právě ty budou důsledkem politického rozhodnutí.