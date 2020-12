Letošní rozpočet skončí schodkem mezi 370 a 380 miliardami, očekává Schillerová

Rozpočtové příjmy ale nakonec byly vyšší, než vláda plánovala. Kabinet tak sice nakonec celý plánovaný schodek nevyčerpá, i tak ale bude deficit zhruba o 350 miliard horší než loni.

„Vláda si těch 500 miliard vycucala z prstu, byly naprosto nesmyslné. Vůbec nešetřila na své vlastní spotřebě, ale bohužel šetřila na pomoci podnikatelům,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

„Zdaleka se nepodařilo vyplatit tolik podpor podnikatelům jak stát plánoval. Spousta skončila úplným fiaskem,“ míní místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Ministryně financí však tvrdí, že víc peněz ani vyplatit nešlo. „Mohli jsme rozdat jen to, co bylo na vládní rozpočtové rezervě, případně to, co měly neutracené jednotlivé resorty. A věřte, že jsme to beze zbytku vyčerpali,“ uvedla Alena Schillerová.