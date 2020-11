Modernizační fond české energetiky nabídne zhruba 150 miliard korun. Dotace začne rozdělovat příští rok

Třiašedesát hektarů na dohled od Prunéřova jsou oficiálně zemědělskou půdou, obilí ani brambory na ní ale nikdy neporostou. „Dříve zde bylo úložiště vedlejších energetických produktů z prunéřovské elektrárny, na to se navezla hlína, aby se to zrekultivovalo do podoby, jak to vidíme dnes,“ řekl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Podle energetické firmy ČEZ jde o ideální místo pro solární panely. Podle ní však Modernizační fond s takovým využitím výsypek nepočítá. „Pokud chcete dekarbonizovat českou energetiku, tak se bez fotovoltaických elektráren neobejdete,“ uvedl mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák se domnívá, že právě fotovoltaika je nejlevnější řešení, které může Česká republika zvolit pro navyšování podílu obnovitelných zdrojů.

Spor o velké hráče

Proti solárním parkům je Komora obnovitelných zdrojů. Kritizuje, že podle návrhu by většina peněz z fondu měla jít velkým elektrárnám a teplárnám. Podporu mají podle ní dostat taky obce nebo živnostníci.

„V budoucnu bude energetika otevřená všem, a to právě skrze malé a střední decentrální obnovitelné zdroje,“ soudí předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.



Modernizační fond, ve kterém mají být pro českou energetiku peníze z prodeje emisních povolenek, nabídne v následující dekádě odhadem 150 miliard. Má Česko přiblížit unijním cílům – a ty už s uhlím nepočítají. Dotace by měl začít rozdělovat příští rok.