Živnostníci mohou od pondělí žádat o ošetřovné za říjen

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští v pondělí v 9:00 příjem žádostí do další výzvy programu Covid – ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Živnostníci, kteří museli kvůli uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání kvůli péči o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mohou za říjen dostat 6400 korun. Žádosti mohou podávat do 9. prosince.