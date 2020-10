Fed prodloužil bankám omezení výplaty dividend a odkupu akcií

Americká ekonomika se nyní zotavuje z pandemie, nezaměstnanost však zůstává vysoká a miliony Američanů nemají práci. Miliony majitelů domů jsou v programu pomoci při splácení hypoték nebo požádaly o úlevu při splácení dalších půjček. Tyto úvěry jsou považovány za velmi znepokojivé a v běžném ekonomickém prostředí by mohly být odepsány.

Centrální banka přijala původní omezení v červnu, a to v rámci každoročních zátěžových testů největších bank v zemi. Fed uvedl, že riziko dvojité recese je příliš velké, což způsobí příliš velké napětí pro rozvahy bank. Podle Fedu by se mohlo stát, že kapitál mnoha z nich se dostane pod kritickou úroveň. Omezení původně mělo přestat platit ve středu, kdy skončilo čtvrtletí. Omezení se týká 34 bank, včetně amerických aktivit několika zahraničních firem, uvedla agentura Reuters.

Fed v červnu oznámil, že rozhodl o bezprecedentním kroku omezujícím výplatu dividend, když v rámci zátěžových testů zjistil, že věřitelé čelí významným kapitálovým ztrátám. Podle rozhodnutí nesmějí banky vyplácet dividendy vyšší, než vyplatily ve druhém čtvrtletí, a celková částka určená k výplatě dividend nesmí překročit průměrný čistý zisk za poslední čtyři čtvrtletí.

Opatření Fedu byla vytvořena kvůli tomu, aby velkým bankám zůstaly vysoké kapitálové rezervy a aby banky byly silné pro případ, že by pandemie znovu vzplanula a vyžádala si další omezení kvůli veřejnému zdraví.

Velké banky čeká zátěžový test

Velké banky čeká koncem roku druhý pandemický zátěžový test Fedu. Jeho výsledky budou zveřejněny do konce roku.

Při zatím posledních testech Fed zjistil, že věřitelé by při prudkém hospodářském poklesu způsobeném koronavirem mohli vykázat ztráty z úvěrů až 700 miliard dolarů (16,1 bilionu korun). Banky by sice zůstaly funkční, některé z nich by však byly velmi blízko porušení požadavku regulátora na minimální úroveň kapitálu.