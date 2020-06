Fed po zátěžových testech omezil bankám výplatu dividend a odkup akcií

Fed neupřesnil, jak jednotlivé banky v jeho pandemické analýze dopadly. Zjistil však, že všech 34 testovaných institucí by v případě nejhoršího scénáře, kdy by ekonomické oživení mělo tvar písmene W, vykázaly souhrnnou úvěrovou ztrátu 700 miliard USD (16,7 bilionu korun). Tvar W znamená, že po recesi a krátkém oživení by se ekonomika vrátila znovu do recese.

Banky sice podle Fedu jsou schopné odolat vážnému, prudkému a dlouhodobému hospodářskému poklesu, několik by se jich ale dostalo blízko svých minimálních kapitálových požadavků. S ohledem na tuto skutečnost Fed stanovil limit týkající se toho, kolik kapitálu banky mohou použít na výplatu dividend investorům ve třetím čtvrtletí. Nesmějí vyplatit více než ve druhém čtvrtletí a výplata nesmí překročit průměrný čistý zisk za poslední čtyři čtvrtletí.

Fed také zakázal odkup akcií po dobu nejméně třetího čtvrtletí. Banky už kvůli pandemii odkupy akcií dobrovolně pozastavily, zatím ale nebylo jasné, jak dlouho to bude trvat.