Fed rázně snížil základní sazbu, aby americká ekonomika lépe zvládla dopady šíření koronaviru

Fed uvedl ve svém prohlášení, že základy americké ekonomiky zůstávají silné. Vzhledem k rozvíjejícím se rizikům dopadů koronaviru na ekonomickou aktivitu se však centrální banka rozhodla snížit úrokovou sazbu, aby podpořila své hlavní cíle: maximální zaměstnanost a cenovou stabilitu.

Fed zároveň přislíbil, že je nadále připraven použít své nástroje a vhodným způsobem podpořit ekonomiku. Rozhodnutí bylo schváleno jednomyslně.

Bez kroku Fedu by hrozil další mohutný propad trhů, k němuž došlo v minulém týdnu, uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Trhy takto dostávají do žil “koňskou dávku„ finanční podpory, která by měla utišit nynější panické stavy způsobené dopady – nynějšími, ale zejména vyhlíženými – šíření koronavirové nákazy.“

Kovanda zdůraznil, že americká centrální banka tak poprvé od roku 2008 mimořádně a nouzově snížila svoji základní úrovou sazbu, a to hned o půl procentního bodu.

Razantní krok a nečekaně brzo

„Rozhodnutí americké centrální banky trhy překvapilo, jelikož ke snížení došlo před pravidelným zasedáním, které se uskuteční až za dva týdny. Fakt, že Fed jednal mimo harmonogram dokládá vážnost situace. Investory rovněž potěšila razance americké centrální banky, která poslala úroky dolů o půl procentního bodu. Trhy očekávaly méně výrazné snížení o čtvrt procentního bodu,“ komentoval situaci portfolio manažer Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Fed naposledy základní sazbu snížil loni v říjnu. Uvolňováním měnové politiky se snaží zajistit, aby hospodářství Spojených států pokračovalo v růstu. Na snížení úrokové míry soustavně tlačí americký prezident Donald Trump.