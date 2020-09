Desítky tisíc turistů využily kampaň „V Praze jako doma“. Lákala je zoo, Petřín nebo Pražský hrad

„Nejčastěji návštěvníci přijíždí za účelem dovolené a v průměru tu tráví jednu až dvě noci. V rámci kampaně pak nejvíce turisté míří do Zoologické zahrady hlavního města Prahy, na Pražský hrad nebo Petřínskou rozhlednu,“ okomentovala Malá.

Projekt V Praze jako doma na podporu turismu v hlavním městě spustilo Prague City Tourism společně s vedením Prahy na začátku července. Od té doby do metropole v rámci kampaně přicestovalo na 60 tisíc návštěvníků z tuzemska a okolních států.

Díky projektu přijeli do hlavního města někteří úplně poprvé. „Akce nás s přítelem motivovala ke společnému rodinnému výletu, kdy moje maminka byla v naší metropoli poprvé v životě. Za prodloužený víkend jsme obdrželi každý čtyři body. Měli jsme tak čtyři vstupy na nejrůznější památky. Navštívili jsme Pražský hrad, Národní muzeum, Staroměstskou radnici a Werichovu vilu,“ okomentovala pro ČT návštěvu Prahy Michaela Šálková.

Třicet procent pražských podniků je stále zavřených

I podle Stárka situace v Praze zůstává pro řadu dalších podnikatelů v oblasti cestovního ruchu kritická. „Praha je momentálně nejvíce zasaženým regionem ČR, co se týká propadu poptávky po službách cestovního ruchu, ubytování a stravovacích služeb. Je zřejmé, že samotní domácí turisté nejsou schopni pokrýt výpadek zahraniční klientely, který v současné době vede k tomu, že přibližně 30 procent ubytovacích zařízení je stále uzavřeno,“ upozornil Stárek.

Oproti loňskému červenci vykazovaly podle zprávy STR Global report čtyř a pětihvězdičkové hotely v Praze pouze 22procentní obsazenost. Propad hlásí také pohostinství. „Situace v pohostinství rovněž vykazuje propady, a to mezi 30 až 50 procenty v meziročním srovnání. Na nízké poptávce se podílí nejen nedostatek zahraniční klientely, ale také skutečnost, že mnohé firmy až dosud udržují zaměstnance na práci z domova,“ vysvětlil Stárek.

Poptávka po cestovním ruchu by se podle prezidenta asociace měla zlepšovat až v druhém čtvrtletí roku 2021. Se zvýšením turismu do té doby mohou hoteliérům a dalším podnikatelům závislým na návštěvnících pomoci i projekty jako kampaň V Praze jako doma. U ní se už také plánuje, že dojde k prodloužení nabídky z letošního října až do jara příštího roku.