Rada ČNB ponechala úrokové sazby beze změny, naposledy s nimi hýbala v květnu

Také podle ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera Česká národní banka vyčkává, jaký bude další vývoj českého hospodářství. „Signály, které nyní přicházejí, vyznívají spíše optimisticky a naznačují, že by už další uvolnění měnové politiky nemuselo být potřeba,“ uvedl.

Na měnovém jednání na konci června nechala rada úrokové sazby také beze změny. Naposledy je změnila 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku.

Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017. Před pandemií v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Čtvrtečního jednání rady se zúčastnilo všech sedm centrálních bankéřů.

ČNB v nové prognóze zhoršila odhad vývoje ekonomiky

Česká národní banka zároveň v nové prognóze zhoršila odhad vývoje české ekonomiky v letošním i příštím roce. Nově letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta a příští rok růst o 3,5 procenta, informoval po jednání bankovní rady guvernér ČNB Jiří Rusnok. V předchozí květnové prognóze ČNB počítala letos s poklesem ekonomiky o osm procent a příští rok s růstem o čtyři procenta. Na čtyřprocentní růst by se měla ekonomika podle ČNB dostat až v roce 2022.

Rusnok zároveň uvedl, že s novou prognózou je konzistentní stabilita domácích tržních úrokových sazeb do poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst.

Celková inflace by podle ČNB měla činit ve třetím i čtvrtém čtvrtletí příštího roku 2,2 procenta. V předchozí prognóze ČNB očekávala ve třetím čtvrtletí 2021 inflaci 2,1 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí 2021 na 2,3 procenta.

Podle Rusnoka je také v tuto chvíli velmi málo pravděpodobné, že se bude s úrokovými sazbami do konce roku hýbat. Připustil ale, že pokud by v meziobdobí přicházející data z ekonomiky byla natolik jiná, než ta, která v tuto chvíli prognóza předpokldá, tak by to mohlo případně vést k nějaké korekci.

„Ale považuju to za velmi málo pravděpodobné, zejména v horizontu, který nám zbývá do konce roku. To už není příliš mnoho času, nemyslím si, že by nastalo něco mimořádného, co by vyžadovalo nějakou bezprostřední reakci v tomto období,“ odpověděl na dotaz České televize.