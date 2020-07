Jednou si pořídit vysokozdvižný vozík. Tak znělo přání šéfa Amazonu, když před čtvrtstoletím spouštěl prodej knih

Přesto se společnost podle ekonoma Křečka dostala do širšího povědomí až po ekonomické krizi z roku 2008. „Tehdy Amazon prokázal, že je schopen růst i v obtížné době. Mnozí ředitelé retailových obchodů se budili ze spaní, když se jim zdálo o Jeffu Bezosovi. Ten mezitím změnil americký a posléze i světový maloobchod. Mnohé obchody postupně zkrachovaly a Amazon přebíral jejich trh. Přesto ještě v roce 2011 se akcie Amazonu obchodovaly pod úrovní dvě stě dolarů za kus,“ připomíná Křeček.

Jak od poloviny 90. let prudce rostl počet lidí připojených na internet, začal vzkvétat i Amazon. Zatímco v roce 1996 vykázala firma tržby ve výši 15,7 milionu dolarů, hned příští rok tento ukazatel vyskočil na hodnotu skoro 148 milionů. Kromě rostoucího počtu uživatelů internetu přispělo ke zvýšení obratu firmy i rozšíření sortimentu, takže dnes lze na Amazonu sehnat elektroniku, díly na auta, bižuterii, víno a mnoho dalšího.

Za úspěchem firmy stojí stoupající zisky internetového prodeje či přesun počítačových operací podniků k technologii cloud, která poskytuje firmám software a data ze vzdálených serverů a databází (v této oblasti má přední postavení na trhu právě dceřiná společnost Amazon Web Services).

Vytrvalá je i expanze Amazonu do dalších technologických oblastí, obchodů s potravinami či léky nebo v distribuci videoobsahu, kde nabídkou filmů a seriálů konkuruje Netflixu i televizním společnostem.

Amazon vyrábí například i chytré reproduktory Echo, které využívají hlasovou asistenční službu Alexa, v roce 2017 zahájil službu doručování balíčků Amazon Key a spustil hudební streamovací službu Music Unlimited, která za poplatek umožňuje neomezené přehrávání 40 milionů skladeb. Úspěšná je i placená videotéka filmů on-line Amazon Prime.

V roce 2018 otevřel pro veřejnost svůj „obchod budoucnosti“ Amazon Go. Nemá žádné pokladny, je vybaven kamerami a senzory, které sledují, co si kupující vezme z polic a co vrátí zpět. Útrata je pak stržena z účtu zákazníka po odchodu z obchodu. Firma vyrábí také drony, vstoupila i na trh logistických služeb.