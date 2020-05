Jako jízda na polygonu. Po ztrátě se Tatra loni dostala do zisku 365 milionů

„Na pozitivním hospodářském výsledku se podílí zejména druhé pololetí minulého roku, kdy byl výrazně zvýšen objem výroby a současně se nám dařilo vyprodávat skladové zásoby vozidel,“ uvedl generální ředitel společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar.

Tatra v roce 2019 vyrobila 1181 nákladních automobilů a podvozků a prodala jich ještě o 100 více. V roce 2018 automobilka vyrobila 790 aut a prodala jich 841. Téměř 80 procent produkce Tatra vyváží.

„Hlavním zahraničním trhem bylo v minulém roce Jordánsko, kam automobilka dodala 300 kusů podvozků. Tradičním trhem je Brazílie, kde dokonce Tatra připravuje vybudování montážního závodu. Tatry se ale tradičně prodávají také do Austrálie či do Nové Kaledonie a dalších vzdálených míst,“ uvedl Čírtek.

Loni začala Tatra nově vyvážet do Turecka. „Dodala celkem 78 vozů do Rakouska, a to především díky obnovení spolupráce se společností Rosenbauer, která si objednala téměř 50 letištních hasičských speciálů,“ uvedl mluvčí.

Továrna nepřerušila výrobu

Letos plánuje Tatra vyrobit zhruba stejný počet vozů jako loni a měla by být podle výhledu rovněž v kladných číslech. „Zakázkově je na příštích šest měsíců naplněná, pomohla také skutečnost, že v době koronavirové pandemie jako jedna z mála evropských automobilek nepřerušila výrobu,“ uvedl Čírtek.

Firma má část zaměstnanců z Polska a Slovenska, ale ani kvůli nim výrobu omezovat nemusela. „Tito lidé v době pandemie koronaviru podnik podrželi, neodjeli například na Velikonoce domů, aby pak nemuseli do karantény. Také díky této skutečnosti zatím v letošním roce plníme plán,“ uvedl mluvčí.

Odbyt pro výrobu má podle něj automobilka zajištěný do konce prázdnin a nové kontrakty podepisuje i nyní. Nezaznamenala žádná storna objednávek.