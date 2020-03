Ať firmy na dva týdny přeruší výrobu, vyzval odborový šéf

Vláda podle Součka má pomoci nechat zaměstnance doma a ve firmách, kde bude výroba pokračovat, zajistit ochranné prostředky, jako jsou roušky a dezinfekce.

Zaměstnavatelé by si měli podle Součka uvědomit společenskou odpovědnost za zdraví a životy občanů. „Dočasné ztráty jim v budoucnu jistě nahradí práce zdravé populace, která již nebude sužována strachem z potenciálně smrtelné nemoci. Tento strach je oprávněný. Zdraví a život zaměstnanců stojí vysoko nad odměnami manažerů i nad zisky společností,“ napsal Souček v tiskovém prohlášení.

Vláda debatuje o tom, jak podpořit firmy

Kabinet ve čtvrtek rozhodl, že zaměstnavatelům proplatí náhrady mezd lidem v karanténě a 80 procent mzdy pracovníků zavřených provozů. Další tři opatření včetně kurzarbeitu (přechodu na zkrácenou pracovní dobu se státním příspěvkem na mzdy) pro otevřené podniky vláda zatím neschválila. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že se o návrzích ještě povede debata.

Opatření vlády při podpoře ekonomiky a snaze udržet zaměstnanost jsou podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) kurzarbeit, náhrada mzdy pro uzavřené provozy, odpuštění pojistného u podnikatelů, balíček týkající se daní, rozšíření ošetřovného, bezúročné úvěry pro podnikatele a záruky za úvěry od komerčních bank.

Ministryně také řekla, že plánuje na pondělním jednání vlády předložit změnu zákona o státním rozpočtu, který by letos měl podle ní mít místo 40 miliard 200miliardový schodek.

Hamáček: Bude nutný komplexní plán na restart ekonomiky, jako byl Rooseveltův Nový úděl

V Otázkách Václava Moravce se ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) shodl s předsedou senátorského klubu ODS Martinem Červíčkem a šéfem poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou, že důležité je v ekonomických opatřeních neotálet.

Podle Červíčka budou klíčové už příští dny. „Musíme udělat všechno pro to, abychom lidem nechali co nejvíce peněz v jejich kapse. Nejenom zaměstnancům, ale i živnostníkům,“ uvedl.

Podle Fialy to může být odklad všech daní, zdravotního a sociálního pojištění, daně ze mzdy a odvodů za zaměstnance „Teď můžeme dát odklad, že to nebudeme penalizovat, a potom to můžeme na půl roku dopustit. Všichni budou potřebovat peníze, aby mohli ponechat zaměstnance a ti měli platy, mzdy a mohli platit své závazky. Tím se nebudou dostávat do problémů ani banky, že by se přestaly platit hypotéky a podobně,“ dodal Fiala.

„Jakmile nebude jistota pracovních míst a firmy začnou propouštět a celé se to rozjede, tak to bude velmi problematické zastavit,“ poznamenal předseda poslanců SPD.