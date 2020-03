Koruna prudce zeslábla jak k euru, tak k dolaru. Centrální banka bude muset zvažovat klady a zápory

V pondělí 16. března se mimořádně sešla bankovní rada České národní banky a snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Vrátila tak sazby na úroveň před loňským květnem. Naposledy centrální banka snížila sazby o půl procentního bodu v únoru 2009, v době světové finanční krize.

Česká měna pak začala rychle oslabovat nad 27 korun za euro.

„Probíhá oslabení, které je přirozené v takové situaci, kdy trh je nervózní. A první se opouštějí měny, které jsou považovány za více rizikové, než jsou ty bezpečné přístavy švýcarského franku, amerického dolaru nebo japonského jenu,“ citovala agentura ČTK guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.

Kdy lze čekat zásah ČNB na obranu měny?

V dalších dnech se měna vydala stále blíže k 28 korunám za euro. Oslabovala i k americké měně, kde se přiblížila 26 korunám za dolar.

Guvernér v pondělí uvedl, že ČNB bezprostřední zásah na trhu nechystá, i když potvrdil připravenost reagovat na případné nadměrné výkyvy kurzu koruny svými nástroji. ČNB má k dispozici devizové rezervy 3,4 bilionu korun. „Máme režim řízeného plovoucího kurzu a to nás opravňuje reagovat v případě velkých výkyvů kurzu měny,“ poznamenal guvernér.

Analytici zvažovali, kde je „příhodná“ hranice pro zásah centrální banky.

Velké devizové rezervy jako velký klacek

„Věřím, že ČNB by přistoupila k intervencím až v momentě, pokud by se kurz ustálil na hladině mezi 27,5 – 28. V případě trvalejšího a citelného oslabení koruny by totiž hrozila importovaná inflace. ČNB by v takový moment začala prodávat své eurové rezervy. Celkové devizové rezervy tuzemské centrální banky dosahují úrovně 3,4 bilionu korun,“ soudí analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Také hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček připomněl, že Česká národní banka má z doby devizových intervencí obrovské devizové rezervy. V případě potřeby by je mohla začít prodávat, čímž by koruna posílila. „Při současném kurzu koruny však zatím není třeba intervenovat. O případném zásahu můžeme začít uvažovat v případě, že by koruna dál prudce oslabovala,“ domnívá se Křeček.

Další úhel pohledu dodává ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa. „Jakkoli má ČNB obrovskou zásobu devizových rezerv, jejich využití na posílení kurzu by měla zvažovat pouze v případě, že úroveň kurzu vyhodnotí jako přestřelenou a příliš slabou oproti kondici a vyhlídkám ekonomiky.“ Na odhad hranice, za kterou už lze hodnotu kurzu vnímat jako neadekvátně slabou, je však v tuto chvíli podle Skořepy brzo, protože posouzení vyhlídek české ekonomiky je zatíženo přílišnou nejistotou.

„Ani ČNB podle nás nebude chtít, aby koruna rychle pokračovala v současném oslabování vzhledem k nevýhodám, kterými jsou prodražování dovozů a tedy proinflační účinky,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky a vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum Jan Vejmělek.