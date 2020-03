Českou ekonomiku můžou čekat vyšší rozpočtové schodky. Koronavirus problémy urychlí

Ačkoliv lednové hospodaření státního rozpočtu ještě loni vykazovalo přebytek ve výši téměř devíti miliard korun, letos poprvé od roku 2003 skončilo ve schodku osm miliard korun. A zatímco v součtu s únorem byl deficit ve výši dvaceti miliard, letos ve stejném období už jde o 27,4 miliard. A může být hůře.

„Z únorového čísla nelze dělat velké závěry, ale vyplývá z něj zřejmě trend, že výdaje letos porostou rychleji, než příjmy. Vidíme, že rychleji rostly i výdaje na důchody a sociální dávky a tento trend bude patrně letos pokračovat,“ komentuje situaci hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Podle ekonomů je tak pravděpodobné, že se se letošní plánovaný schodek ve výši 40 miliard dodržet nepodaří.

„Zásadní problém je, že ekonomický růst zpomaluje, a my jsme v období, kdy jsme měli učinit opatření, kdy se nám dařilo v rámci Evropské unie, tak jsme tu dobu prokaučovali. My jsme se měli připravit do budoucna tak, aby růst pokračoval, abychom provedli reformy, které se dlouhou dobu nedělaly,“ uvedl v OVM předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

A připomněl například modernizaci státu, jeho chybějící funkční digitalizaci, dále investice do vzdělávání lidí nebo do rozvoje regionů. „My tady máme brzdy typu exekucí, vysokých cen za bydlení, které vláda neřeší, nebo transparentní a důvěryhodné fungování státu, schopnost realizovat velké projekty, jako je výstavba dálnic. To jsou velké oblasti, které vláda v období prosperity prokaučovala,“ uvedl Michálek.

Dodal, že předpokládá, že se i tak ale dodrží to, co se schválilo. „My se primárně budeme soustředit na to, aby se přijala opatření, která je potřeba přijmout v době, kdy se ekonomice daří. A to vláda bohužel nedělá a tím ohrožuje budoucnost Česka. Pokud se bude dál zpomalovat ekonomický růst, nebude na navyšování důchodů,“ dodal Michálek.