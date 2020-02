Digitální daň by se mohla odložit na příští rok. Vláda doufá, že se podaří snížit hrozbu americké odvety

Rozpočet si s odkladem poradí, říká Schillerová

Vláda doufá, že se do konce roku shodnou na společné digitální dani také státy OECD. Podle kabinetu by to snížilo hrozbu americké odvety na minimum. „Když se odloží účinnost, tak by se z ní v roce 2020 výtěžek nekonal. Není to tak vysoká částka, rozpočet by si s tím určitě poradil,“ říká ministryně financí.

Její záměr má přitom podporu u velké části opozice. „Podporuji snížení daně i delší časový prostor, aby se na to firmy mohly připravit,“ okomentoval rozhodnutí místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že byl návrhem na odložení platnosti zaskočen. „Je to pro nás trošku překvapení, protože digitální daň vznikla po dohodě v rámci vládní koalice,“ tvrdí Hamáček.

Rozhodnutí padne v dubnu

Zatímco v Poslanecké sněmovně prošla digitální daň prvním čtením už před měsícem, rozpočtový výbor o ní bude hlasovat v březnu. Poslanci by pak měli o nové dani definitivně rozhodnout během dubna.

Jen letos chtěla vláda díky taxe vybrat přes dvě miliardy. Digitální daň se má týkat nadnárodních korporací s obratem 750 milionů eur (asi 19 miliard korun). Mezi tyto firmy patří třeba Google, Facebook, Amazon nebo Apple.