Volkswagen se dohodl s německými majiteli dieselů, odškodné ho vyjde na 830 milionů eur

Odškodné bude odstupňováno podle typu a stáří vozu, a to od 1350 do 6257 eur (zhruba 34 tisíc až 159 tisíc korun).

Ve Spojených státech se Volkswagen dohodl s majiteli naftových vozů mnohem dříve. Bylo to v několika fázích, většinou v roce 2016 . V tomto roce byla uzavřena hlavní dohoda, zahrnující většinu amerických majitelů postižených vozů. Agentura Reuters uvedla, že šlo o urovnání sporu v hodnotě 25 miliard dolarů. Automobilka VW však tehdy argumentovala, že jí to ohledně kompenzací v Německu nezakládá žádnou povinnost. Odkazovala se při tom na odlišné právní předpisy.

Loni v prosinci také uložila firmě rekordní pokutu Austrálie, a to 125 milionů australských dolarů (téměř dvě miliardy korun). O rozhodnutí soudu informoval australský úřad pro hospodářskou soutěž. Podle agentury Reuters je to největší pokuta, která kdy byla za porušení australského zákona na ochranu spotřebitelů udělena. Podvodný software byl totiž nainstalován i do 57 tisíc vozů, které byly v letech 2011 až 2015 dovezeny do Austrálie.

Ve stejnou dobu zažalovala automobilku také Kanada. Koncern podle ní dovezl v letech 2008 až 2015 na kanadský trh 128 tisíc vozů, které nesplňovaly emisní předpisy. Kanadská vláda podala po čtyřletém vyšetřování žalobu, v níž viní německého výrobce vozů z porušování zákona o ochraně životního prostředí a z podávání zavádějících informací. V Kanadě se problémy týkaly naftových motorů namontovaných do vozů prodávaných značkami Volkswagen, Audi a Porsche.

Spor o odpojovací zařízení

V prosinci 2019 podalo hromadnou žalobu také bezmála 100 tisíc britských řidičů. Vrchní soud pak má rozhodnout dvě právní otázky: zda je software v dotčených vozech odpojovacím zařízením, jak ho definují unijní pravidla, a zda je vrchní soud vázán zjištěním německého regulátora, že o takové zařízení jde. Volkswagen má za to, že odpověď na obě otázky zní záporně. „Žalobci neutrpěli žádnou ztrátu a dotčená vozidla neobsahovala žádné zakázané odpojovací zařízení,“ uvedlo sdružení automobilek.

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 715/2007 se odpojovacím zařízením rozumí takový konstrukční prvek vozidla, který snižuje účinnost systému regulace emisí. Nařízení zároveň taková zařízení zakazuje.

Loni v březnu oznámila rovněž americká Komise pro cenné papíry a burzy, že bude žalovat Volkswagen a jeho bývalého šéfa Martina Winterkorna kvůli emisnímu skandálu. Viní je z „rozsáhlého podvodu“ na amerických investorech. Automobilka tehdy reagovala, že žaloba komise má „právní i faktické vady“ a „Volkswagen se bude energicky bránit“.

Kdo je za skandál odpovědný?

Rozsáhlé vyšetřování ve firmě Volkswagen i v jejích zahraničních zastoupeních ještě definitivně neurčilo, kdo „nejvyšší“ je za podvodný přístup odpovědný. Žalobě zatím čelí bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn. Některé tresty na nižších úrovních však již padly.