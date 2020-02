Zdražování nabírá rychlost, inflace byla v lednu nejvýraznější od března 2012

V dalších měsících by ceny podle analytiků mohly ještě mírně růst. „Budou se do nich postupně promítat vyšší daně z tabákových výrobků, které se v lednu projevily pouze částečně. Inflace by se tak mohla v první polovině roku přiblížit 4% hranici, ačkoli je možné, že vysoké ceny potravin budou mírně korigovat,“ říká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Růst cen by tak měl podle něho dosáhnout svého letošního vrcholu v dubnu, poté by měla meziroční dynamika cen opět mírně zvolnit. „Nicméně zůstane patrně stále nad 3 %,“ míní. Za zpomalením inflace v květnu by měla podle něho stát jednak vyšší srovnávací základna, ale i snížení DPH u některých služeb ve spojitosti se zavedení 3. a 4. vlny EET.

„Je však v tuto chvíli velmi nejisté, do jaké míry se tento pokles DPH projeví v konečných cenách a do jaké míry zůstane v maržích podnikatelů. Po většinu letošního roku by se tak inflace měla pohybovat nad 3% hranicí, a za celý být v průměru kolem 3 %. Inflaci z roku 2012 ve výši 3,3 % by však dle současných odhadů překonat neměla,“ dodává Seidler.