Odstávky čínských továren kvůli koronaviru mají vliv na Evropu, chybí součástky i hokejky

S napětím pak situaci v Číně sledují i firmy závislé na dovozu jednotlivých dílů pro své výrobky. Jednou ze společností, která už výpadky čínských výrobců pociťuje, je holešovická Prusa Research vyrábějící 3D tiskárny.

Někteří jejich dodavatelé jsou totiž z Číny, zatím mají zásoby dílů zhruba na dva až tři měsíce, pokud by ale výpadky trvaly déle, mohl by to být problém.

„Napřímo bereme zhruba 102 dílů z několika tisíc, nicméně čínské výrobky používají i naši subdodavatelé,“ uvedl zakladatel a majitel firmy Josef Průša s tím, že nyní má jeho společnost zásoby na dva až tři měsíce.