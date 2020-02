Místo daňového přiznání by se mohl platit jednotný odvod za měsíc. Živnostníci by ale přišli o slevy

Bez slev na dani

Vybrat si mezi účetnictvím jako dosud, anebo paušální daní by si mohl živnostník s příjmem do milionu korun ročně. V případě paušálního měsíčního odvodu by ale už nemohl uplatnit žádné další slevy: třeba na poplatníka nebo děti.

„Odpadá podávání daňových přiznání, odpadá ta možnost uplatnění odečitatelných položek nebo slev. To si musí každý zvážit. Ale získává ten administrativní klid,“ zdůraznila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

To se ale nelíbí některým opozičním stranám. „Minimálně základní sleva na poplatníka, odpočet na děti, to myslím, že by tam mělo být,“ navrhuje místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Občanští demokraté sice s myšlenkou jednotného odvodu souhlasí, také oni ale trvají na tom, že slevy by se pro živnostníka měly zachovat. „Sleva na dítě by měla být zachována. K tomu bychom měli v rámci projednávání dospět a najít řešení,“ uvedl další místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).