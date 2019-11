Alibaba chystá rekordní prodej akcií v Hongkongu, píše Reuters

Čínský internetový gigant Alibaba Group se chystá ve čtvrtek nabídnout na akciové burze v Hongkongu své akcie až za 13,4 miliardy USD (311,2 miliardy korun). S odvoláním na dva informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Šlo by světově o největší přeshraniční sekundární nabídku akcií a znamenalo by to velkou vzpruhu pro Hongkong. Ten se kvůli více než pět měsíců trvajícím protestům a obavám z dopadů obchodní války mezi USA a Čínou poprvé za deset let propadl do recese.