Mít víc než polovinu energie z jádra do roku 2040? Nereálné, míní Míl

video Bez energie z jádra to nepůjde

Až 58 procent elektřiny mají podle energetické koncepce za jednadvacet let dodávat do sítě jaderné elektrárny. V současnosti je to přitom jen třicet čtyři procent. Podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku je takový nárůst nemožný.

„Představa, že do roku 2040 zvládneme takovýto podíl výroby v jaderných elektrárnách je nereálná. My budeme v první řadě nahrazovat elektrárnu Dukovany. A postavit dva bloky do roku 2040 tato země ani personální ani strojírenskou kapacitu nemá,“ říká Míl.

Jenže podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (nestr. za ANO) nemá Česko jinou možnost, než je posilování atomové energetiky. Nedostatek elektřiny by podle něj mohl přijít už po roce 2030. „Nebudeme mít tolik výrobních kapacit, pakliže budeme dekarbonizovat a snižovat uhlí tak, jak jsme se zavázali. Jinými slovy, nemáme jinou možnost než zásadním způsobem posilovat jádro,“ uvedl Havlíček.