Nejdřív mírné zdražení, pak naopak zlevnění. Většina domácností by měla za vodu příští rok ušetřit

„Koncový zákazník by měl pocítit, že voda bude o pět procent levnější. Proto jsme to dělali, proto jsme DPH snižovali. Ne aby skončilo v kapsách provozovatelů, ale aby skončilo v kapsách konečných uživatelů – našich občanů,“ upozorňuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, které zastřešuje firmy dodávající vodu pro devět milionů Čechů, promítne pětiprocentní snížení DPH plně do cen velká většina vodáren.

Třeba v hlavním městě ale chtějí místo snížení cen ušetřené peníze použít na plánované investice do vodohospodářské sítě nebo na modernizaci čističky odpadních vod. Zákazníkům se tak pouze v lednu cena zvýší: „Pro finálního zákazníka by se měla zvýšit o dvě procenta nad inflaci,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). To by při současné inflaci znamenalo zvýšení ceny o téměř pět procent. Pražané by tak platili za kubík zhruba 94 korun.

Většina měst zdraží od ledna o inflaci

Část měst a jejich vodáren zdraží od ledna zhruba o inflaci, některé i méně. „Většinou se uvažuje tak o ty dvě procenta. (…) Pakliže tam investují a potřebují si vytvořit rezervy, tak cena může být vyšší,“ upozorňuje ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oldřich Vlasák. Jinde ale ke zdražení naopak nemusí dojít vůbec.