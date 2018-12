Nižší DPH na jízdenky prošlo sněmovnou. Poslanci se přeli, zda obcím a krajům spíše uškodí, nebo prospěje

Poslankyně ANO, karlovarská hejtmanka a předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová upozornila, že změnu odmítá jak její asociace, tak Svaz měst a obcí. Obce a kraje se obávají, že přijdou o peníze, které k nim z vybraného DPH plynou v rámci rozpočtového určení daní. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve vyčíslila dopad snížení DPH na jízdenky na 930 milionů korun ročně.

„Jsme přesvědčeni o tom, že opravdu tento návrh zákona nepřinese v žádném případě snížení jízdného tak, jak se tady nějakým způsobem říká. Jízdenky zůstanou stejně drahé a tyto finanční prostředky zůstanou dopravcům. Můžeme se bavit, kam se promítnou,“ řekla Jana Mračková Vildumetzová. Ondřej Veselý z ČSSD pak zdůvodnil odmítavý postoj menší vládní strany tím, že se nepodařilo vyjednat náhradu výpadku příjmů. Jan Volný (ANO) a Roman Onderka (ČSSD) zase kritizovali jednorázový přesun mezi sazbami DPH jako nesystémový.

Vláda je však menšinová a všechny ostatní strany – ODS, Piráti, SPD, KSČM, TOP 09 a STAN – byly pro. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) soudí, že postup, kdy obce a kraje na jedné straně dostávají peníze z vybraných daní, ale na druhé straně platí DPH, znamená, že „přendaváme peníze z levé kapsy do pravé, a navíc ještě si z toho část nechá vláda“.

„Je naprosto logické, abychom například nejprve snížili DPH na hromadnou dopravu a až potom zvyšovali slevy, abychom dělali to administrativně jednoduché opatření jako první a až potom dělali ta administrativně složitá. Vláda bohužel šla opačným směrem,“ dodal.

Bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) zdůraznil, že nikdo neočekává, že by výsledkem snížení DPH na jízdné bylo snížení konečných cen jízdenek. „Ale chceme ulevit právě obecním a krajským rozpočtům, těm, kteří doplácejí, kteří například vlastní ve 100 procentech dopravní podnik,“ poznamenal.

Kraje a stát platí část spojů, nařízené slevy platí ve všech

Veřejnou dopravu zčásti objednávají kraje, případně obce a na železnici i stát. Zároveň u objednaných spojů proplácejí dopravcům prokázanou ztrátu, tedy rozdíl mezi náklady a tím, co vyberou na jízdném. Ne vše, čím lze v Česku cestovat, však závisí na veřejných rozpočtech. Například všechny vlaky, které jezdí z Prahy do Ostravy a naopak, nebo mnoho dálkových autobusových linek je závislých výhradně na tom, co zaplatí cestující.

Další věcí jsou tříčtvrtinové slevy, které od září nařizuje vláda pro děti od 6 let, studenty do 26 let a seniory od 65 let. Zatímco v minulosti bývala úhrada povinných slev součástí prokázané ztráty a ministerstvo dopravy je přímo proplácelo pouze u komerčních linek, nyní již proplácí vše. Podle ministerstva fakturovali dopravci v září 462,5 milionu korun, ročně očekává úřad šestimiliardové náklady, tedy více než šestkrát tolik, než kolik má činit odhadované snížení výběru daní.