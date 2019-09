Rekord opět padne. Celková suma na platy státních zaměstnanců ale zatím není známa

Stejnou částku by ČSSD považovala za dostatečnou i pro ostatní zaměstnance státu. Peníze mají dostat podle sociálních demokratů do tarifů.

„Pokud to není v tarifech, tak se může stát, že ty peníze se nedostanou k lidem, ke kterým by se měly dostat, a zmizí někde na cestě.“

Asociace samostatných odborů (ASO) jako menší odborová centrála v Česku navrhuje zvýšit všem zaměstnancům veřejné správy a služeb tarif, tedy základ výdělku o 1500 korun. To znamená přidat všem stejnou částku (stejně jako to nově zvažuje ministryně financí). Zatímco člověk s tarifem 10 tisíc korun by si polepšil o 15 procent, u základu 15 tisíc korun by to představovalo deset procent a u základu 30 tisíc korun pět procent, uvedla agentura ČTK. Vyšší tarify mají lidé s vyšším vzděláním, odborností i praxí a na vyšších pozicích.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), větší odborová centrála, chce zrušit nejnižší tabulkovou třídu a růst platů má být osm procent. Všechny peníze by podle ní měly zaměstnanci dostat do tarifů.

Předseda ČMKOS Josef Středula to doplnil i tweetem, kde uvedl, že sami politici si chtějí od ledna příštího roku přidat více než deset procent. „Návrh na tříprocentní zvýšení mezd státních zaměstnanců považuji za výsměch a vrchol pokrytectví.“

V eráru navrhují zvýšit mzdy o 3 %, sobě ale přidali politici od 1.1.2020 víc jak 10 %. U nejnižšího poslaneckého platu to dělá 8 400 Kč. Návrh na tříprocentní zvýšení mezd státních zaměstnanců považuji za výsměch a vrchol pokrytectví. — Josef Stredula (@JStredula) September 6, 2019

Více než ostatní zaměstnanci veřejného sektoru by si zřejmě měli polepšit učitelé. Schillerová už dříve mluvila v jejich případě o přidání o deset procent. ČMKOS požaduje pro pedagogy navíc 15 procent, pro další pracovníky ve školství deset procent.

Jak to vidí opozice

Rozdílné názory kolik a jak přidávat jsou i mezi opozicí. Ekonomický expert Pirátů Mikuláš Ferjenčík se domnívá, že růst platů by měl zhruba odpovídat soukromé sféře. „Tam, kde jsou ty odhady někde mezi pěti a sedmi procenty.“

Další část opozice má na růst platů jiný pohled. ODS chce jít cestou snižování daní. „Zvyšoval bych mzdy tím, že se sníží daně, protože každý občan by to pocítil na své peněžence a měl by vyšší příjem,“ uvedl předseda strany Petr Fiala.

TOP 09 by pak snižovala počty státních zaměstnanců a většina peněz má podle ní jít do odměn. „Já jsem byl vždy příznivec dávat to do odměn, aby bylo možné motivovat výkon,“ řekl předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek.

Nejdříve na tripartitě, pak na vládě

O platech bude jednat tripartita 9. září a odbory už vládě vzkázaly, že pokud se v pondělí nenajde shoda na růstu, budou požadovat svolání dalšího jednání.

Na hledání dohody je přitom zhruba už jen týden. V pondělí 16. září chce vláda schvalovat rozpočet za účasti prezidenta republiky. Do konce září pak musí kabinet doručit návrh rozpočtu sněmovně, která ho pak začne posuzovat a měnit. Senát o státním rozpočtu nejedná.