Schillerová navrhne růst platů ve veřejné sféře pro příští rok kolem tří procent. Čeká se vyšší inflace

Ministerstvo nově očekává, že růst spotřebitelských cen bude letos 2,7 procenta, zatímco v červenci předpokládalo 2,5 procenta. Zvýšil se i odhad pro příští rok: z 2,2 na 2,4 procenta. Vyplývá to z materiálů resortu na čtvrteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy.

Odbory chtějí výrazně více

Navrhovaný růst platů bude předmětem konfrontace mezi vládou a odbory. Ty už dříve oznámily, že pro učitele žádají přidání o 15 procent, pro nepedagogické pracovníky a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent. Chtějí o tom ještě vyjednávat s kabinetem. Agentuře ČTK to v polovině srpna řekl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok zvýšení platů učitelům o deset procent. Ostatním původně o dvě procenta, nyní to zvyšuje na tři procenta. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se výdělky zdravotníků měly zvednout nejvýš o tři procenta, aby měly nemocnice na investice do oprav a modernizace.

Odbory se nechystají měnit své požadavky na růst platů ve veřejné správě a službách pro příští rok. „V této chvíli není důvod naše požadavky upravovat. Podle nové ekonomické predikce by HDP v příštím roce mělo být ještě o 40 miliard korun vyšší,“ uvedl Středula.

Schůze tripartity (zástupců vlády, odborů a zaměstanvatelů) o platech bude 9. září. O týden později by pak měla jednat vláda jednat o rozpočtu 2020. Jednání se má zúčastnit i prezident republiky Miloš Zeman. Kabinet musí konečnou verzi státního rozpočtu předložit do sněmovny do konce září.

Hlídači rozpočtů a prognóz

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí. Jde o prognózy, které při sestavování rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce.

Členy výboru, kterému předsedá Pavel Sobíšek, jsou přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady v čele s Evou Zamrazilovou. Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti. Národní rozpočtová rada je tříčlenná.