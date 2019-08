Na přístroje, nebo na platy? Ve zdravotnictví se schyluje k dalšímu sporu o peníze

„Rozhodně to není dostatečné navýšení, protože dneska na účtech zdravotních pojišťoven je pětapadesát miliard,“ uvedla expertka ČSSD na zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Podobným směrem se ubírají i úmysly odborů. Například požadují, aby pojišťovny už příští rok rozpustily do zdravotnictví ze svých rezerv 25 miliard z celkových 55. A požadují plošný nárůst platů o desetinu.

O lednovém růstu základních platů zdravotníků ve státních nemocnicích rozhodne definitivně na podzim česká vláda. Už nyní ale plán ministra na zvýšení tarifů o dvě až tři procenta kritizuje jako nedostatečný koaliční ČSSD. A argumentuje mimo jiné vysokými rezervami na účtech zdravotních pojišťoven, které by šlo k tomu využít.

Čtyřicet tisíc sester ve směnném provozu ještě mělo dostat pět tisíc korun navíc na příplatku za směnnost, což by znamenalo, že celkově tento příplatek bude činit sedm tisíc korun.

Odbory se chystají na protest

Odbory navrhovaný přesun pětadvaceti miliard korun z rezerv pojišťoven považuje ministr Vojtěch za naprostý nesmysl. „Vedlo by to ke kolapsu, takto to nejde.“

Jedním z argumentů odborů, proč zvyšovat platy výrazněji, je pokračující nedostatek personálu v nemocnicích. Z letošního průzkumu mezi řediteli nemocnic vyplývá, že jich lékaře postrádá 84 procent. A podobný počet manažerů také uvedl, že chybějí sestry.

Lékařské odbory jsou připraveny – stejně jako už mnohokrát v minulosti – protestovat. Podobně jako v letech 2010 a 2011 při akci Děkujeme, odcházíme si chtějí najmout na protestní akci profesionální agenturu. Podrobnosti zveřejní na konci srpna.

Odkud se berou peníze ve zdravotnictví

Systém veřejného pojištění vloni skončil 14,5 miliardy korun v plusu. Oproti očekávání totiž podle aktuálních dat vzrostly příjmy na víc než 306 miliard.

Český systém přitom na veřejném pojištění stojí. Jen zhruba 14 procent peněz ve zdravotnictví si platí sami pacienti, například za ošetření u zubaře nebo volně prodejné léky. I tyhle příjmy se zvyšují. Průměrná roční útrata na jednoho pacienta už přesáhla pět tisíc korun.