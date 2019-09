Samoobslužná místa a snížení počtu pracovníků. Česká pošta hledá cesty, jak se vrátit k zisku

Modernizace. A samoobslužné zóny

V rámci chystané modernizace budou na poštách vznikat samoobslužné zóny, kde se klient bude moci obsloužit sám. Šlo by například o podání balíku, vyzvednutí dopisu či zaplacení SIPO. V rámci této služby by mělo být i spojení na operátora v call centru, který bude pomáhat při případných nejasnostech.

Samoobslužnými místy s interaktivními kiosky by mělo být vybaveno až třináct set pošt. Ne všichni zákazníci je uvítají s radostí, mimo jiné osmdesátiletý Bruno Wirth. „Nějaký automaty a mačkání a knoflíčky, to není nic pro mě. A nebude to asi pro víc lidí. Ale když to zavedou, tak se na to musíme dát, musíme to zkusit,“ řekl ČT.

S moderními technologiemi chce Česká pošta během šesti let snížit potřebný počet pracovníků o sedm tisíc. I to je součást snahy jejího vedení dostat se ze ztrátového hospodaření.