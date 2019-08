Pošta chce více vydělávat. Zeštíhlí až o čtvrtinu zaměstnanců, plánuje ředitel Knap

Za loňský rok vykázala Česká pošta poprvé ve své historii účetní ztrátu (275 milionů korun), ale provozní výsledek byl výrazně horší a ztráta přesáhla miliardu korun. Knap, který nastoupil do čela v červnu loňského roku, připomněl, že firma byla provozně ve ztrátě už od roku 2014 a výsledky vylepšovala prodejem majetku.

Dosáhnout konkurenceschopnosti pošty potrvá podle Knapa ještě tři roky. Pozitivní výsledky restrukturalizace se mají začít projevovat v letech 2020 a 2021. „Uděláme vše pro to, aby pošta začala moderně fungovat, a s tím jsou spojena i manažerská rizika,“ uvedl s tím, že s (ne)úspěchem je spojena také jeho vlastní pozice. Firma chce mít do tří let vyrovnaný rozpočet.

Pošta chce začít vytvářet samoobslužná místa, kde bude možné například vyzvednout balík, zaplatit složenku či podat dopis. Čtyři stovky by jich do dvou let měly vzniknout na poštách vedle klasických přepážek. Pošta také jedná s developery o vzniku těchto míst v nových rezidenčních projektech.