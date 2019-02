Od července 2019 umožní Česká pošta všude platit kartou. Dorovnáváme resty, přiznal Hamáček

V současnosti podnik instaluje nové terminály na pobočky, které jimi dosud vybaveny nebyly, a rovněž obměňuje přístroje. „Česká pošta nezavádí žádnou technologickou novinku, ale dorovnává resty z minulosti. Pro mě je důležité, aby zákazníci měli k dispozici služby, které odpovídají dnešní době. A mezi ně platba kartou patří,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Nedokážu říct, proč v roce 2019 není možné platit kartou na všech poštách. Technicky to možné je, podle smlouvy s poskytovatelem, což je ČSOB, také. Nechci se vracet do minulosti. Důležité je, že standard, který je běžný v jakémkoli obchodě, poskytneme našim klientům na všech poštách, a to od července tohoto roku,“ dodal generální ředitel České pošty Roman Knap.

Státní podnik Česká pošta s ročními tržbami zhruba 20 miliard korun zaměstnává asi 30 tisíc lidí. Část poboček firma převádí na partnerské provozovatele.