Králík z klobouku brexit nevyřeší, Británii je třeba dát čas, míní europoslanec Niedermayer

Podle Niedermayera je těžké předvídat, jak se situace s odcházením Velké Británie z Evropské unie bude dál vyvíjet. „Hádat, cokoliv se stane dokonce zítra, natožpak za mnoho týdnů, je hrozně těžké, ale myslím, že pravděpodobnost tvrdého brexitu se výrazně snížila,“ uvedl. „Je to dobré pro Brity, protože tenhle naprosto nekompromisní, totální přístup k politice by poškodil statisíce Britů, jejichž práce a životní úroveň by byla ohrožena. Nemluvě o tom, že se Borisu Johnsonovi daří úspěšně rozkládat parlamentní systém, který byl vzorem pro parlamenty po celém světě a byl považován za kolébku parlamentní demokracie,“ dodal český europoslanec.

„Je trochu charakteristické, že Boris Johnson pokračuje v rétorice, že irská pojistka je něco absolutně nepřijatelného – a zároveň se na veřejnost dostala studie jeho kabinetu, jakými technickými či organizačními opatřeními by se irská pojistka mohla nahradit,“ dodal. Podle europoslance ale ve Spojeném království neexistuje žádný alternativní plán, jak najít cestu ven z Unie. „Nedovedu si představit, že tam je nějaký magický králík v klobouku, který se vytáhne a řešení bude,“ použil přirovnání Niedermayer. „Britové už řešení hledají skoro tři roky a zatím jsme se nedostali ani do bodu nula, ze kterého by se rozvíjelo nějaké řešení, a jsem velmi skeptický k tomu, že za pár týdnů se nějaké řešení objeví.“

Firmy podle Nidermayera na tvrdý brexit nejsou připraveny. „Je to mimo jakoukoliv ekonomickou realitu, mám pocit, že na to nikde nemůže být úplně připravený,“ dodal s tím, že to je zcela absurdní myšlenka. „Ne náhodou se v Británii mluví o tom, že nikdo neví, jak by to bylo s potravinami, léky,“ dodal.

Fakta Pojistka k irské hranici Pojistka k irské hranici Irská pojistka je součástí dohody, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová. Stanoví, že kdyby se Londýn a EU do července roku 2020 nedohodly na kompromisní podobě budoucích vztahů, která by zároveň zabránila obnovení fyzické hranice v Irsku, vstoupila by s koncem roku v platnost takzvaná pojistka. Pod ní by vznikl nový „společný celní prostor“ Británie a EU, na Severní Irsko by se ale navíc vztahovala řada pravidel evropského jednotného trhu. Toto rozdílné postavení Severního Irska od zbytku Spojeného království je pro mnohé britské politiky nepřijatelné. Zdroj: ČTK

Je dobře, že se Unie postavila za Irsko Podle Niedermayera je nicméně podstatné, že Unie jasně stojí za Irskem v otázce vztahů mezi Dublinem a Belfastem. „Není možné hodit přes palubu Irsko s tím, že se nějak s Londýnem dohodneme. To by byla fatální škoda pro Evropskou unii, její hodnotu a soudržnost. Jsem moc rád, že se o tom hlasitě, snad až na výjimky, nemluví,“ ocenil. Nekontrolovaná hranice by podle něj totiž znamenala riziko přílivu zboží, které by na společném evropském trhu být nemělo. „Není možné, aby na společný trh začalo proudit zboží, které přijde s jiným clem, jinými zdravotními standardy nebo jinými normami přes hranici, která není kontrolovaná,“ podotkl.