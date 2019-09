Nebe nad Českem křižují letadla o něco méně. Příjmy z letového provozu se propadají

V Paříži zkouší nový systém, který by mohl čekání cestujících zkrátit. Měl by zvýšit kapacitu letišť až o desetinu. Je založen na oddělení malých a velkých letadel, která by mohla přistávat střídavě na paralelních drahách. A v budoucnu by se měly měnit i hlavní trasy aerolinek nad Evropou. Kapacita vzdušného prostoru by se pak mohla zvednout o 20 až 25 procent.