O prázdninách se počet zpožděných letů až zdvojnásobuje. Dosáhnout na odškodnění je snadné

V květnu 2018 Soudní dvůr EU v Lucemburku uvedl, že cestující mají nárok na odškodné i za zpožděný let s přestupem mimo území Evropské unie. Nejvyšší unijní soud rozhodoval v případu Němky, která přiletěla z Německa do marockého Agádíru se čtyřhodinovým zpožděním. Rezervovala si let s marockou leteckou společností z Berlína do Agádíru s přestupem v Casablance. Zde se jí nepodařilo včas přestoupit, protože její místo již obsadil někdo jiný. Marocké aerolinky argumentovaly, že v případě letu z Casablanky do Agádíru se jednalo o vnitrostátní let v Maroku, a ženě proto nárokovat odškodné nepřísluší. Podle soudců ale byly oba spoje součástí jedné rezervace a je na ně tedy třeba nahlížet jako na jeden let. A to i přesto, že se plánované mezipřistání uskutečnilo mimo EU.