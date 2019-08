Vláda se bude zabývat důchodovým systémem. Mluví se i o zvýšení věku odchodu do penze

video Události: Kdy do důchodu?

„Cest je několik, jednou z nich je i odstropování. Ale já neříkám, že je samospasitelná,“ uvedla Schillerová. Maláčová to vidí jinak: „Sociální demokracie, a já jsem to uvedla už několikrát, zvyšování věku odchodu do důchodu nepodpoří.“

Jak situaci vyřešit, chce ministryně financí slyšet právě od resortu práce. Na vývoj důchodového systému se jeho šéfky Jany Maláčové budou ptát i samotní poslanci. A to ve středu na jednání rozpočtového výboru.