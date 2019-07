Slovenským automobilkám svítí varovná kontrolka, píše Reuters

David sice našel místo v jiné automobilce, propouštění v bratislavském závodě, který vyrábí také vozy Audi Q7 a Q8, však uvádí vládu do stavu pohotovosti. „Když použijeme automobilovou metaforu, vidíme varovnou kontrolku, kdy ještě nemusíme s autem na generální opravu,“ řekl agentuře Reuters ministr hospodářství Peter Žiga. „V automobilovém sektoru pracuje 300 tisíc lidí (přímo a nepřímo). Pokud by se s nimi něco stalo, bylo by to vážné.“

I pro odbory začíná být prioritní stabilita pracovních míst

Nejistota dokonce přiměla odbory, které dříve tlačily na silný růst mezd, aby změnily přístup. „V tuto chvíli se nezaměřujeme na mzdy, prioritou je stabilita pracovních míst,“ řekl agentuře Reuters šéf odborů Volkswagenu Zoroslav Smolinký. „Musíme přečkat horší časy a počkat na časy lepší.“

S cílem posílit automobilový průmysl, který se na celkové průmyslové výrobě na Slovensku podílí 44 procenty a na vývozu 40 procenty, schválila vláda pobídky na zvýšení prodeje elektrických aut a oznámila daňové úlevy až do výše 200 procent z částky investované do výzkumu a vývoje. Současně však snahy o zvýšení minimální mzdy a růst příplatků za noční směny snižují konkurenceschopnost Slovenska, upozorňuje generální tajemník Svazu automobilového průmyslu SR Ján Pribula.

„V tuto chvíli společnosti rozhodují, kdo za sedm let dostane nové modely,“ uvádí Pribula. „Je důležité vyslat signál, že jsme zodpovědní, protože nyní postupně ztrácíme konkurenční výhodu,“ dodal. Svaz automobilového průmyslu SR zastupuje mimo jiné čtyři automobilky v zemi, kromě Volkswagenu jsou to PSA Group, Kia Motors a Jaguar Land Rover.