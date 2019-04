Nic, nebo 1650? Ať je na zvyšování minimální mzdy vzorec, shodli se Dlouhý s Dienstbierem

Podle odborů však patří česká minimální mzda v EU k nejnižším a je pod hranicí příjmové chudoby. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) zveřejnila požadavek začátkem dubna. Proti letošku by to byl příští rok nárůst o 12,4 procenta. Podle zaměstnavatelů ze Svazu průmyslu a dopravy by navýšení mělo být nejvýš pětiprocentní, tedy asi o sedm set korun.

„Požadavky odborů překročily únosnou mez a v případě, že na ně vláda přistoupí, riskuje budoucí prosperitu české ekonomiky,“ uvedl už ve středu Dlouhý. V České televizi pak připomněl, že pokud by minimální mzda byla 15 tisíc korun, byl by to meziroční nárůst o více než 12 procent a od roku 2013 by to byl nárůst ve výši 87,5 procenta.

„Já bych spíše souhlasil s těmi patnácti sty než s nulou. Protože kdyby se nezvyšovala minimální mzda, tak by klesla pod 40 procent průměrné mzdy v příštím roce a pravděpodobně i nějak výrazněji. Bylo by možná nejlepší, kdyby to byl automatický mechanismus, kdyby se nastavilo nějaké pravidlo, že minimální mzda bude někde na výši zhruba něco přes 40 procent průměrné mzdy. Tak, aby se to nemuselo každoročně rozhodnutím vlády zvyšovat, aby to byla automatika,“ uvedl k tomu Dienstbier.

Poukázal na to, že mzdy jsou v Česku ve srovnání s dalšími zeměmi nebo s průměrem Evropské unie pořád velmi nízké, a to i ve vztahu k produktivitě práce. „Protože produktivita práce je relativně vyšší, než jsou mzdy v České republice. To znamená, měly by se zvedat jak mzdy celkově, tak samozřejmě v návaznosti na to i minimální mzda,“ myslí si Dienstbier.

Podle Dlouhého však nejde jen o momentální stav mezd a produktivity. Zpochybnil také Dienstbierovo tvrzení, že produktivita je větší než mzdy.

„Jde o dynamiku. Jestliže u nás ty mzdy rostly v uplynulých letech tak rychle, že se jejich růst odpoutal od růstu produktivity práce, víme ze srovnání z minulosti u jiných zemí, já jsem ukazoval příklad Řecka, že to je nebezpečné. Znova opakuji, my nemáme nic proti růstu mezd, ale nesmí to mít takovou podobu, že vždycky někdo přijde, praští pěstí do stolu a řekne: 'bude to o tolik a o tolik',“ prohlásil.